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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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39
Время на прочтение
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Вот это ноги: норвежская фотомодель Фрида Аасен посетила Гран-при Формулы-1

Скандинавская звезда подчеркнула фигуру и красивый загар короткой юбкой.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Фрида Аасен

Фрида Аасен / © Getty Images

Не успел отгреметь Каннский кинофестиваль во Франции на Лазурном берегу, как звезды переместились в Монако, чтобы наблюдать за гонкой. 25 мая в княжестве прошло Гран-при Формулы-1, которое посетила и норвежская красавица Фрида Аасен.

Девушка появилась на улице в Монте-Карло в летнем кэжуал образе, поскольку сочетала бежевую мини-юбку, которая демонстрировала всю красоту ее длинных ног, а также рубашку из натуральной трикотажной ткани. Дополняли образ Фриды туфли с открытой пяткой, солнцезащитные очки и сумка Dior.

Фрида Аасен на Гран-при Формулы-1 в Монако / © Getty Images

Фрида Аасен на Гран-при Формулы-1 в Монако / © Getty Images

Напомним, что также Фрида блистала и на 78-м кинофестивале. Она была как ангел в гламурном платье, расшитом пайетками и бисером от ливанского бренда Nicolas Jebran, которое имело прозрачную юбку.

Фрида Аасен в Каннах на кинофестивале / © Associated Press

Фрида Аасен в Каннах на кинофестивале / © Associated Press

Фрида Аасен / © Getty Images

Фрида Аасен / © Getty Images

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Фрида Аасен / © Getty Images

Фрида Аасен / © Getty Images

Фрида Аасен / © Getty Images

Фрида Аасен / © Getty Images

Фрида Аасен / © Getty Images

Фрида Аасен / © Getty Images

Фрида Аасен_1 / © Instagram Фриды Аасен

© Instagram Фриды Аасен

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

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