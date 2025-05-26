Вот это ноги: норвежская фотомодель Фрида Аасен посетила Гран-при Формулы-1

Фрида Аасен / © Getty Images

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Не успел отгреметь Каннский кинофестиваль во Франции на Лазурном берегу, как звезды переместились в Монако, чтобы наблюдать за гонкой. 25 мая в княжестве прошло Гран-при Формулы-1, которое посетила и норвежская красавица Фрида Аасен.

Девушка появилась на улице в Монте-Карло в летнем кэжуал образе, поскольку сочетала бежевую мини-юбку, которая демонстрировала всю красоту ее длинных ног, а также рубашку из натуральной трикотажной ткани. Дополняли образ Фриды туфли с открытой пяткой, солнцезащитные очки и сумка Dior.

Фрида Аасен на Гран-при Формулы-1 в Монако / © Getty Images

Напомним, что также Фрида блистала и на 78-м кинофестивале. Она была как ангел в гламурном платье, расшитом пайетками и бисером от ливанского бренда Nicolas Jebran, которое имело прозрачную юбку.

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Фрида Аасен в Каннах на кинофестивале / © Associated Press

Фрида Аасен / © Getty Images Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен Фрида Аасен / © Getty Images Фрида Аасен / © Getty Images Фрида Аасен / © Getty Images © Instagram Фриды Аасен Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен