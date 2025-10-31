Вот это ноги: топ-модель Бехати Принслу позировала в одном боди и туфлях на шпильках

Бехати Принслу / © Instagram Бехати Принслу

37-летняя намибийская модель, экс-"ангел» Victoria’s Secret и жена фронтмена группы Maroon 5 Адама Левина — Бехати Принслу — после рождения детей, которых у пары трое, взяла паузу в своей карьере, однако после громкого возвращения на подиум во время недавнего шоу VS, похоже, она окончательно вернулась в модельный бизнес. В своем Instagram она уже поделилась новой стильной черно-белой фотосессией.

Она продемонстрировала свою стройную фигуру и длинные ноги. Бехати позировала в коротких топах, в боди, в рубашке, брюках, джинсах и дубленке.

Самым ярким стал образ в черном боди, кожаном корсете и туфлях на высоких каблуках. Волосы модели были собраны в высокий тугой хвост и заплетены в косу.

Отметим, Бехати Принслу начала свою модельную карьеру в 15 лет, когда ее заметил скаут по талантам в супермаркете в Кейптауне. Стала «ангелом» Victoria’s Secret в 2009 году, это сотрудничество длилось до 2019-го, и она успела поучаствовать в 12 шоу бренда. «Я не чувствую себя знаменитостью. Я просто девчонка из Намибии, которая любит моду и приключения», — говорит о себе Бехати.

Ранее, напомним, состоялось легендарное Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Бехати Принслу вышла на подиум в нежном образе — кружевном пеньюаре с высоким разрезом и легкими воздушными «крыльями».

