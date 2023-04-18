Вот это ноги: Виктория Бекхэм в белом коротком платье позировала с мужем на пляже

Вчера дизайнеру Виктории Бекхэм исполнилось 49 лет. В Instagram она показала, как провела этот день, а также растрогала фолловеров нежным снимком с мужем Дэвидом.

Праздновала Виктория Бекхэм свой день рождения в ресторане за ужином. Близкие и друзья ей пели песни, а она показала в сториз, как задувала свечи на торте и загадывала желание.

Виктория Бекхэм / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Присутствовали на празднике ее старший сын Бруклин с супругой Николой Пельтц, которые живут в США. Они были запечатлены за столом, сидя рядом с дочерью Дэвида и Виктории – Харпер.

Также Виктория показала кадр, сделанный на пляже. На снимке она запечатлена вместе с мужем, они целуются на пляже, стоя у воды. На Виктории белое короткое платье, а в руках - коктейль. Дэвид тоже держит бокал с напитком. Он в коротких шортах, в черной футболке и соломенной шляпе.

Харпер Бекхэм, Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Дэвид Бекхэм с сыновьями / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Снимок дизайнер сопроводила подписью: "В глуши с моим любимым человеком @davidbeckham".

Виктория и Дэвид Бекхэм / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

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