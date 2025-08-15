ТСН в социальных сетях

Вот это ноги: звезда реалити в голубом ромпере и на шпильках вышла на прогулку

Оландрия Картен своим эффектным видом привлекала внимание всех вокруг.

Оландрия Картен

Оландрия Картен / © Getty Images

Звезда реалити-шоу "Остров любви" - Оландрию Картен - попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Девушка выглядела ярко и сразу привлекала внимание всех вокруг.

Оландрия была одета в голубой обтягивающий ромпер с белым воротником, оторочкой и поясом с золотой пряжкой. В этом наряде девушка продемонстрировала свои стройные длинные ноги.

Оландрия Картен / © Getty Images

Оландрия Картен / © Getty Images

Аутфит Картен дополнила белыми остроносыми туфлями на шпильках. Она собрала волосы в высокий хвост, сделала макияж с длинными накладными ресницами и французский маникюр. Уши звезда украсила золотыми серьгами, а руки - браслетами.

