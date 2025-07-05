Вот это новость: 50-летняя Мел Би из культовой группы Spice Girls вышла замуж

Мел Би и Рори Макфи / © Getty Images

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5 июля Мелани Браун, которую многие больше знают как Мел Би из Spice Girls вышла замуж. Ее избранником стал стилист-парикмахер Рори Макфи, с которым она в отношениях с 2018 года.

Церемония пары состоялась в Лондоне в соборе Святого Павла.

Мел Би и Рори Макфи / © Getty Images

Несмотря на то, что в январе 2024 года Мелани заявила, что бывшая участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм будет разрабатывать дизайн ее свадебного платья, под венец она все же пошла в наряде от Josephine Scott.

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Это было элегантное платье с драпировками на лифе и животе, которое дополнял верх выполненный из прозрачной сетчатой ткани и декоративный жемчужинами и бисером.

Мел Би и Рори Макфи / © Getty Images

Также невеста обула белые туфли, красивые драгоценности и многоярусную длинную фату.

Мел Би и Рори Макфи / © Getty Images

После церемонии состоялся роскошный прием в отеле Shangri-La, а среди приглашенных знаменитостей были Эмма Бантон и Кара Делевинь. Три дочери Мел Би были ее подружками невесты.