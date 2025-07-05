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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
192
Время на прочтение
1 мин

Вот это новость: 50-летняя Мел Би из культовой группы Spice Girls вышла замуж

Бывшая участница Spice Girls нашла свою любовь и опять надела белое платье.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Мел Би и Рори Макфи

Мел Би и Рори Макфи / © Getty Images

5 июля Мелани Браун, которую многие больше знают как Мел Би из Spice Girls вышла замуж. Ее избранником стал стилист-парикмахер Рори Макфи, с которым она в отношениях с 2018 года.

Церемония пары состоялась в Лондоне в соборе Святого Павла.

Мел Би и Рори Макфи / © Getty Images

Мел Би и Рори Макфи / © Getty Images

Несмотря на то, что в январе 2024 года Мелани заявила, что бывшая участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм будет разрабатывать дизайн ее свадебного платья, под венец она все же пошла в наряде от Josephine Scott.

Это было элегантное платье с драпировками на лифе и животе, которое дополнял верх выполненный из прозрачной сетчатой ткани и декоративный жемчужинами и бисером.

Мел Би и Рори Макфи / © Getty Images

Мел Би и Рори Макфи / © Getty Images

Также невеста обула белые туфли, красивые драгоценности и многоярусную длинную фату.

Мел Би и Рори Макфи / © Getty Images

Мел Би и Рори Макфи / © Getty Images

После церемонии состоялся роскошный прием в отеле Shangri-La, а среди приглашенных знаменитостей были Эмма Бантон и Кара Делевинь. Три дочери Мел Би были ее подружками невесты.

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Дата публикации
Количество просмотров
192
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