Вот это новость: Джон Гальяно покинул пост креативного директора Maison Margiela

Эпатажный модельер Джон Гальяно покинул пост креативного директора бренда Maison Margiela, в котором проработал 10 лет. Последние коллекции и показы созданные им для этого бренда стали самыми обсуждаемыми в модном мире, поскольку сочетали в себе не только кутюрное мастерство, но и потрясающее шоу.

"Сегодня тот день, когда я прощаюсь с Maison Margiela. Мое сердце переполняется радостной благодарностью, а душа улыбается", - написал он.

Свое сообщение об уходе он опубликовал в важный день.

"Мне сегодня 14 лет - 14 лет трезвости. Прожить жизнь лучше, чем я когда-либо мечтал, и это благодаря двум людям - двум действительно прекрасным людям, которых я люблю и лелею. Однако они слишком скромны, чтобы позволить мне упомянуть их имена здесь. Мы знаем, кто они, и я буду вечно им обязан, вечно благодарен".

Джон Гальяно / фото: John Galliano

Также он поблагодарил бренд Maison Margiela, свою команду, семью и всех причастных, которые работали и поддерживали его все эти годы. Бренд стал его домом и спасением после огромного антисемитского скандала из-за которого его уволили с поста креативного директора брендов Dior и его именной марки Galliano.

Джон Гальяно / фото: John Galliano

Известный модельер также опубликовал мечтательный снимок сделанный с сигаретой в руке возле окна. Куда теперь он отправится, пока что остается загадкой, но смеем предположить, что "украсть" его мог Дом Chanel, который уже длительное время был без креативного директора, а последние коллекции бренда часто поддавались критике.

Джон Гальяно / фото: John Galliano

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