Вот это новость: Натали Портман беременна в третий раз

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман беременна в третий раз. Отцом ребенка является ее новый бойфренд — 45-летний французский музыкант и продюсер Танги Дестабль, который более известен под сценическим псевдонимом Tepr.

Этой замечательной новостью актриса эксклюзивно поделилась с Harper’s Bazaar.

«Мы с Танги очень взволнованы, я очень благодарна и понимаю, что это огромная привилегия и настоящее чудо», — сказала Натали изданию.

Напомним, отношения между Натали и Танги подтвердились в марте прошлого года после того, как об их романе написала французская пресса. За год до этого завершился бракоразводный процесс Портман с ее бывшим мужем — режиссером и хореографом Бенжаменом Мильпье. От него актриса воспитывает 4-летнего сына Алефа и 9-летнюю дочь Амалию.