Вот это новость: участница "Холостяка-14" после проекта выходит замуж

Диане Зотовой сделали предложение руки и сердца.

Участница реалити-шоу «Холостяк-14» Диана Зотова в эфире пост-шоу «Холостяк. Жизнь после проекта» призналась, что выходит замуж. Ей сделали предложение руки и сердца, на которое она ответила «Да».

«Мне сделали предложение. Я помолвлена», — поделилась Диана.

Напомним, Диана Зотова была единственной участницей в проекте, которая была знакома с главным героем Тарасом Цимбалюком еще до шоу.

Во время участия в проекте Диана призналась Тарасу, что у нее еще остались чувства к бывшему парню и она не может его отпустить. После этого Цимбалюк попрощался с Дианой.

