Вот это новость: Зендея в золотым платьем от Louis Vuitton спровоцировала слухи о помолвке

2025 год начался роскошно - в Лос-Анджелесе состоялся традиционный "Золотой глобус". Это одно из самых престижных мероприятий в мире кинематографа и уже на протяжении многих лет его называют репетицией "Оскара".

Среди номинантов 82-й церемонии была актриса Зендея. Девушка претендовала на золотую статуэтку в категории "Лучшая актриса в комедии или мюзикле" за свою роль в фильме "Соперники".

Зендея / Фото: Associated Press

На красную дорожку Зендея вышла в кастомном золотом платье от Модного дома Louis Vuitton. Наряд был немного в ретро-эстетике, выполнен из однотонного шелка, у него не было бретелек, а также платье было приталенным, чем подчеркивало фигуру молодой актрисы.

На спине у наряда был длинный и пышный шлейф, который делал его более оригинальным. Образ Зендея дополнила туфлями в цвет платья, короткой прической и роскошными украшениями от известного бренда ювелирных изделий Bvlgari.

Зендея / Фото: Associated Press

Также она спровоцировала слухи о помолвке со своим бойфрендом Томом Холландом, ведь на ее безымянном пальце было кольцо с огромным бриллиантом от бренда Jessica McCormack.

Зендея / Фото: Associated Press

Никаких подробностей о своем новом статусе Зендея пока не рассказала и, похоже, нам придется подождать, пока она подтвердит или опровергнет слухи о помолвке. Однако есть несколько признаков, указывающих на то, что она и ее давний бойфренд помолвлены. В недавнем интервью журналу Men's Health, которое появилось на 2 января 2025 года, Холланд подняла вопрос о детях - "Когда у меня будут дети, вы больше не увидите меня в кино", - сказал он изданию. "Гольф и папа. А я просто исчезну с лица земли".

Зендея / Фото: Associated Press

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