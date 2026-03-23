- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 97
- Время на прочтение
- 1 мин
Вот это образ: актриса Зои Дойч удивила выбором леопардового принта для красной дорожки
Актриса подчеркнула стройные ноги коротким платьем и это было очень эффектно.
Актриса Зои Дойч — дочь кинозвезды Лии Томпсон и режиссера Говарда Дойча — появилась на киномероприятии в США. 31-летняя актриса пришла на мероприятие посвященное 10-летию фильма «Каждому свое», в котором она сыграла.
Надела Дойч мини-платье свободного кроя в эффектный леопардовый принт. Этот наряд был от бренда Khaite, а сочетала актриса его с черной обувью на каблуках от Larroude x Nicolo Beretta.
Это появление Зои произошло после того, как волна продемонстрировала элегантное черное платье от Thom Browne с открытыми плечами на легендарной Vanity Fair Oscar Party.
Платье на послеоскаровскую вечеринку она адягла с роскошным колье от бренда Boucheron, которое украшал огромный камень.