Вот это образ: актриса Рэйчел Зеглер появилась на публике в жакете на голое тело

Рэйчел Зеглер / © Getty Images

Реклама

Мероприятие проводилось в Rough Trade в Ноттинг-Хилле 1 сентября и было посвящена мюзиклу «Эвита» в котором играет Рэйчел Зеглер.

Девушку подловили папарацци в сером брючном костюме от бренда Alex Perry, жакет от которого носила расстегнутым и на голое тело. Наряд выглядел смело и необычно, а дополнила Рэйчел его черной сумкой от Jimmy Choo и объемной укладкой.

Рэйчел Зеглер / © Getty Images

В мюзикле в Лондоне девушка играет главную роль — Эву Перон — первую леди Аргентины, которая известна своей благотворительной и феминистической деятельностью.

Реклама

Во время спектакля Рэйчел Зеглер покидает сцену и выходит на балкон, где исполняет песню Don’t Cry for Me Argentina бесплатно для сотен людей, собравшихся внизу. Зрители, которые заплатили за билеты, внутри театра смотрит исполнение в прямом эфире на экране.

Рэйчел Зеглер в роли Эвы Перон / © Associated Press

Шестиминутное выступление Зеглера на балконе сделало «Эвиту» самой популярной постановкой на лондонском Вест-Энде, сообщает CNN.