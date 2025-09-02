- Дата публикации
Вот это образ: актриса Рэйчел Зеглер появилась на публике в жакете на голое тело
24-летняя девушка попала под прицел папарацци по пути на автограф-сессию в Лондоне.
Мероприятие проводилось в Rough Trade в Ноттинг-Хилле 1 сентября и было посвящена мюзиклу «Эвита» в котором играет Рэйчел Зеглер.
Девушку подловили папарацци в сером брючном костюме от бренда Alex Perry, жакет от которого носила расстегнутым и на голое тело. Наряд выглядел смело и необычно, а дополнила Рэйчел его черной сумкой от Jimmy Choo и объемной укладкой.
В мюзикле в Лондоне девушка играет главную роль — Эву Перон — первую леди Аргентины, которая известна своей благотворительной и феминистической деятельностью.
Во время спектакля Рэйчел Зеглер покидает сцену и выходит на балкон, где исполняет песню Don’t Cry for Me Argentina бесплатно для сотен людей, собравшихся внизу. Зрители, которые заплатили за билеты, внутри театра смотрит исполнение в прямом эфире на экране.
Шестиминутное выступление Зеглера на балконе сделало «Эвиту» самой популярной постановкой на лондонском Вест-Энде, сообщает CNN.