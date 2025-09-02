ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
212
Время на прочтение
1 мин

Вот это образ: актриса Рэйчел Зеглер появилась на публике в жакете на голое тело

24-летняя девушка попала под прицел папарацци по пути на автограф-сессию в Лондоне.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Рэйчел Зеглер

Рэйчел Зеглер / © Getty Images

Мероприятие проводилось в Rough Trade в Ноттинг-Хилле 1 сентября и было посвящена мюзиклу «Эвита» в котором играет Рэйчел Зеглер.

Девушку подловили папарацци в сером брючном костюме от бренда Alex Perry, жакет от которого носила расстегнутым и на голое тело. Наряд выглядел смело и необычно, а дополнила Рэйчел его черной сумкой от Jimmy Choo и объемной укладкой.

Рэйчел Зеглер / © Getty Images

Рэйчел Зеглер / © Getty Images

В мюзикле в Лондоне девушка играет главную роль — Эву Перон — первую леди Аргентины, которая известна своей благотворительной и феминистической деятельностью.

Во время спектакля Рэйчел Зеглер покидает сцену и выходит на балкон, где исполняет песню Don’t Cry for Me Argentina бесплатно для сотен людей, собравшихся внизу. Зрители, которые заплатили за билеты, внутри театра смотрит исполнение в прямом эфире на экране.

Рэйчел Зеглер в роли Эвы Перон / © Associated Press

Рэйчел Зеглер в роли Эвы Перон / © Associated Press

Шестиминутное выступление Зеглера на балконе сделало «Эвиту» самой популярной постановкой на лондонском Вест-Энде, сообщает CNN.

Рэйчел Зеглер в роли Эвы Перон / © Associated Press

Рэйчел Зеглер в роли Эвы Перон / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
212
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie