Вот это образ: Алессандра Амбросио появилась на вечеринке в бюстье и юбке с эффектным разрезом

Вот это образ: Алессандра Амбросио появилась на вечеринке в бюстье и юбке с эффектным разрезом

Этот наряд подчеркнул роскошную фигуру модели.

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио прилетела в Париж, где сейчас в самом разгаре Неделя моды. Звезда Victoria's Secret появилась в пятницу вечером во Дворце Галльера на праздновании 100-летия парижского Vogue.

Для мероприятия Алессандра экстравагантный наряд, ведь сочетала черное бюстье с широкими бретельками и белую длинную юбку с очень высоким разрезом. Дополнили наряд модели мюли, бриллиантовое колье на шее, яркий макияж и зеленая сумка с короткой ручкой.

Алессандра Амбросио / Getty Images

Несколько дней назад 40-летняя бразильская супермодель стала гостью открытия выставки работ французского модельера Тьери Мюглера под названием Thierry Mugler: Couturissime, которая проводилась в Париже. Для мероприятия модель выбрала наряд от Mugler, который был выполнен полностью в синем цвете

Алессандра Амбросио / Getty Images

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