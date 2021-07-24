Вот это образ: американская рэперша пришла на вечеринку в прозрачном платье-сетке

Вот это образ: американская рэперша пришла на вечеринку в прозрачном платье-сетке

Она выбрала для своего выхода "голое" платье.

В пятницу, 23 июля, во Флориде состоялась вечеринка по случаю выпуска новой обложки журнала Sports Illustrated Swimsuit, которую посетила американская рэперша Megan Thee Stallion (настоящее имя девушки Меган Джовон Рут Пит).

Для своего выхода знаменитость выбрала полностью прозрачное платье-сетку. Наряд был на бретельках и имел еще и огромный разрез на бедре, который украшали нити с кристаллами. А вот через тонкую ткань наряда было видно ее белье.

Волосы знаменитость собрала в высокий пучок на голове, а на лице визажисты сделали ей макияж с эффектными стрелками. Завершили образ длинный маникюр, босоножки на высоком каблуке и ювелирные украшения.

Getty Images

На вечеринке 26-летняя певица появилась не просто так. Девушка украсила обложку и стала первой женщиной-рэпером, которая снималась для этого издания.

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