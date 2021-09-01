Вот это образ: Анна Делло Руссо появилась в полностью прозрачном платье

Вот это образ: Анна Делло Руссо появилась в полностью прозрачном платье

Она одна из самых ярких и смелых модниц.

Редактор и креативный консультант японского журнала Vogue Анна Делло Руссо стала одной из гостей Венецианского кинофестиваля. Прославилась Анна, помимо своей работы с "библией моды", также как модница и коллекционер вещей и часто ее появления на публике сопровождаются довольно смелыми и экстравагантными нарядами.

В день открытия Венецианского кинофестиваля, 1 сентября, 59-летняя модница решила традиционно удивить публику и выбрала два эффектных образа от бренда Ermanno Scervino.

Первое платье Анны было нежно-розового оттенка и открывало ее длинные ноги. Украшало наряд множество милых оборок, которые добавляли образу нежности и наивности. Это мини-платье Делло Руссо сочетала с красными босоножками и бриллиантовыми украшениями от ювелирной марки Pasquale Bruni.

Анна Делло Руссо / Getty Images

Второй наряд, в котором Анна появилась сегодня на публике, было эффектное черное кружевное платье с разрезом. Наряд был полностью прозрачным и, несмотря на это, бюстгальтер она решила не надевать.

Анна Делло Руссо / Getty Images

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