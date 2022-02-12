Вот это образ: Арнольд Шварценеггер в яркой рубашке и крокодиловых туфлях сходил на популярное шоу

Вот это образ: Арнольд Шварценеггер в яркой рубашке и крокодиловых туфлях сходил на популярное шоу

В таком образе мы знаменитость не видели давно.

Чаще всего Арнольда Шварценеггера фотографируют во время велопрогулок с друзьями или детьми, однако вчера знаменитого культуриста, актера и бывшего губернатора Калифорнии сфотографировали по пути на популярное шоу Jimmy Kimmel Live.

74-летняя знаменитость выбрал для эфира интересный наряд - яркую рубашку-гавайку, синий пиджак и джинсы. На поясе у него был ремень с крупной пряжкой, а обул он коричневые крокодиловые туфли.

Арнольд Шварценеггер / Getty Images

В интервью Шварценеггер рассказал о своих домашних животных и любимом ослике Лулу. Также отвечая на вопрос ведущего актер отметил, что не знает пол будущего ребенка своей дочери Кэтрин, но очень гордится ей и безумно любит.

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