Вот это образ: бразильская супермодель прошлась по красной дорожке в Каннах

Вот это образ: бразильская супермодель прошлась по красной дорожке в Каннах

Красивое платье эффектно сверкало под вспышками фотокамер.

Бразильская супермодель Изабели Фонтана, которая прославилась своей работой с бельевым брендом Victoria's Secret, стала одной из гостей Каннского кинофестиваля и прошлась по знаменитой красной дорожке. Звезда посетила мероприятие, чтобы посмотреть фильм "Алин", который был представлен вне конкурса.

Для своего выхода Изабели надела эффектное корсетное платье от ливано-американского модельер Рами Кади. Наряд имел очень глубокое декольте в форме сердца, высокий разрез до бедра и полностью были расшито пайетками. Единственной частью наряда без вышивки был полупрозрачный корсет.

Платье Изабели сочетала с необычными украшениями с малахитами из коллекции бренда Messika, созданной совместно с Кейт Мосс и лаконичными босоножками от Jimmy Choo.

Изабели Фонтана / Associated Press

Фильм "Алин", который смотрела Фонтана, рассказывает о жизни канадско-американской суперзвезды Селин Дион. В картине используются песни певицы, показаны моменты ее жизни и карьерные достижения, но вот только по непонятным причинам создатели картины решили назвать ее не именем Дион.

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