Вот это образ: Дженна Дьюэнн посетила гала-концерт в прозрачном платье с перьями

В последнее время звезды очень полюбили прозрачные наряды, а когда-то такие образы считались вопиющими.

Актриса Дженна Дьюэнн, которую многие помнят по роли в танцевальном фильме "Шаг вперед", посетила гала-концерт amfAR, который состоялся в Лос-Анджелесе в Pacific Design Center.

Дженна Дьюэнн / Фото: Associated Press

Знаменитость выбрала для мероприятия потрясающее черное платье от бренда Georges Chakra из коллекции осень-зима 2023.

Наряд был полностью украшен стразами. Верхняя часть платья имела глубокое квадратное декольте, а вот подол имел длинный шлейф украшенный атласными рюшами и перьями. Также платье было полностью прозрачным из-за чего видно белье девушки и ее грудь. Дополнили образ Дженны яркий макияж выполненный черной подводкой, укладка и украшения от Jacob & Co.

Дженна Дьюэнн / Фото: Associated Press

Читайте также: