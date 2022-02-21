Вот это образ: Хана Кросс пришла на вечеринку в смелом наряде

Вот это образ: Хана Кросс пришла на вечеринку в смелом наряде

Бывшая девушка Бруклина Бекхэма – Хана Кросс – посетила светское мероприятие в Лондоне.

Модель стала одной из гостей вечеринки во время Недели моды посвященной перезапуску журнала ES. Образ, который Хана выбрала для своего выхода, был очень смелым и в стиле нулевых. Она надела топ и юбку от бренда Tora-Lily из тонкой ткани, а украшали его смелые вырезы спереди топа и по бокам юбки. Особенность наряда в том, что на нем изображено винтажное фото.

Дополнили этот образ черные ботинки, золотые серьги-кольца, а также макияж и прическа с несколькими прядками.

Хана Кросс / Getty Images

На своей странице в Instagram Хана поделилась еще несколькими снимками с этого мероприятия.

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