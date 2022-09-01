Вот это образ: итальянская актриса надела смелое платье с прозрачным верхом на красную дорожку

Грета Ферро - модель, начинающая актриса и просто стильная итальянка, о которой уже говорит весь мир. Девушка впервые привлекла внимание своей ролью в сериале "Сделано в Италии", посвященном моде, а также уже регулярно появляется на главном кинофестивале Европы, демонстрируя свои красивые образы.

В этом году особой популярностью у звезд пользовался бренд Armani и Грета тоже решила отдать ему предпочтение. Актриса вышла в день открытия 79-го Венецианского кинофестиваля в роскошном и, безусловно, смелом образе из коллекции 2016 года.

Платье Греты было выполнено из двух видов ткани - верх из прозрачной сетки, а юбка из тяжелого черно бархата с баской и шлейфом. Верхняя часть платья также имела декоративные элементы: рукава были расшиты бисером, а также вышивка из черного бисера была в области груди.

Грета Ферро / Фото: Getty Images

Свои красивые кудрявые волосы она уложила в высокую и немного небрежную прическу и дополнила лук макияжем и длинными серьгами.

Кстати, Грета также является лицом Armani beauty, поэтому, скорее всего, выбор этого бренда для столь важного появления она сделал неспроста. Отметим, что также в Armani в этом году на дорожке блистали Тесса Томпсон и Валентина Сампайо.

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