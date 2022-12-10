Вот это образ: Кэтрин Зета-Джонс продемонстрировала стройные ноги в мини

Актриса Кэтрин Зета-Джонс попала под прицел папарацци в Нью-Йорке по пути на интервью шоу LIVE With Kelly and Ryan. 53-летняя звезда, которую можно увидеть в новом сериале "Уэнсдэй", была в сексуальной темно-красной юбке с разрезом до бедра и пуговицами от бренда Materiel, которую она сочетала с черным топом.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Getty Images

Дополнением лука актрисы стали красные туфли с прозрачными платформами, пальто-кейп и черный солнцезащитные очки. Волосы она уложила в легкие волны и завершила образ серьгами-кольцами и макияжем.

В тот же день Кэтрин посетила интервью на программе "Поздней ночью с Сетом Майерсом". Перед камерами она появилась уже в черном ансамбле с золотой вышивкой и черных туфлях. Этот образ тоже демонстрировал стройные ноги суперзвезды.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Getty Images

Напомним, что несколькими днями ранее актриса вышла на красную дорожку в бордовом платье с американской проймой от бренда Elie Saab. У наряда была роскошная вышивка пайетками, прозрачные вставки и очень глубокое декольте. Дополняла этот наряд накидка с длинными рукавами, прическа и макияж.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

В этом образе Кэтрин Зета-Джонс посетила премьеру фильма "Сокровище нации: край истории", а компанию ей на мероприятии составил сын Дилан Майкл Дуглас.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

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