Вот это образ: красивая Хилари Дафф появилась на мероприятии в малиновом платье с декольте

Вот это образ: красивая Хилари Дафф появилась на мероприятии в малиновом платье с декольте

Она выбрала платье очень красивого оттенка и сделал эффектный макияж.

Актриса и певица Хилари Дафф стала одним из гостей благотворительного мероприятия в Лос-Анджелесе - гала-концерта Baby2Baby, который проходил в Pacific Design Center. Для своего появления звезда надела малиновое платье от бренда Osman Yousefzada, которое было полностью расшито пайетками.

Хилари Дафф / Associated Press

Платье имело V-образное декольте и длинные рукава. Также украшением наряда стал высокий разрез сбоку, демонстрирующий ногу звезды. Хилари дополнила образ черным клатчем, босоножками и бриллиантовыми серьгами в шах. На лице у актрисы был макияж с насыщенной помадой под цвет платья.

Хилари Дафф / Associated Press

Также мероприятие Baby2Baby посетили Джефф Безос с подругой, возлюбленная Леонардо Ди Капри Камила Морроне и модель Миранда Керр с мужем.

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