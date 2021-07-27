Вот это образ: Леди Гага показала декольте и обула сапоги на гигантской платформе

Певицу Леди Гагу снова запечатлели на Манхэттене, да еще и в каком виде!

35-летняя знаменитость попала под прицел фотографов, дефилируя по улице в обтягивающем черном платье с акцентом на декольте и бретельках, к которому подобрала кожаные сапоги на гигантской платформе и точно таких же огромных каблуках. Ранее певица часто носила такую обувь на свои шоу и появлялась на красных дорожках. Но вот чтобы просто прогуливаться по улице?

Очевидно, что Гаге непросто передвигаться в такой обуви, но незамеченной остаться у звезды просто не было шансов. В руках у певицы была черно-желтая сумка-чемодан, на лице были большие черные очки от солнца и розовый блеск на губах, а волосы собраны заколкой.

Леди Гага / Getty Images

Ранее перед объективами нью-йоркских фотографов певица демонстрировала еще несколько образов. В частности в черно-белом платье с принтом, откровенным вырезом на декольте, разрезом и подплечниками на рукавах, которые напоминали моду 80-х.

Леди Гага / Getty Images

Также читайте В кружевном платье и шубе: эффектная Леди Гага на съемках в Италии

А также в аутфите, выполненном в стиле платьев из коллекции New Look, созданной Кристианом Диором в 1947 году. Автором образа певицы выступил дизайнер Dallas Coulter. Наряд с запахом, подчеркивал ее тонкую талию, имел спущенные плечи и длинные рукава с манжетами. Юбка наряда была дополнена кринолином, что добавило ей пышности, а вот на груди и талии в качестве декора были использованы большие шелковые пуговицы. А завершали лук туфли-лодочки от Jimmy Choo.

Леди Гага / Getty Images

Читайте также: Забеременела после сексуального насилия: Леди Гага шокировала признанием

Леди Гага на съемках фильма "Дом Гуччи" (14 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку