Вот это образ: модель Джулия Фокс пришла на мероприятие в наряде расшитом настоящими часами

Она большая поклонница спорных вещей и "голых" образов.
Эпатажная американская модель Джулия Фокс попала под прицел папарацци после гламурного светского мероприятия. Она любит эпатировать и всегда надевает максимально кричащие и необычные образы.
6 сентября Джулия посетила мероприятие бренда Pandora, которое прошло в престижном Нью-Йоркском районе, в эпатажном мини-наряде. На Фокс был очень тесный топ и кожаная юбка, но украшены они были различными наручными часами.
Этот причудливый комплект модель дополнила длинные черным кожаным плащом, ярким макияжем, капроновыми колготками и обувью с шипами от бренда Abra. Также Фокс держала в руке черную сумку обшитую множеством пряжек от SEKS, а на голове у нее был парик с черными длинными волосами.
То, что Джулия Фокс стала "ангелом" Victoria's Secret бренд сообщил совсем недавно опубликовав снимок модели на своей странице в Instagram.
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