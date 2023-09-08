Вот это образ: модель Джулия Фокс пришла на мероприятие в наряде расшитом настоящими часами

Эпатажная американская модель Джулия Фокс попала под прицел папарацци после гламурного светского мероприятия. Она любит эпатировать и всегда надевает максимально кричащие и необычные образы.

6 сентября Джулия посетила мероприятие бренда Pandora, которое прошло в престижном Нью-Йоркском районе, в эпатажном мини-наряде. На Фокс был очень тесный топ и кожаная юбка, но украшены они были различными наручными часами.

Этот причудливый комплект модель дополнила длинные черным кожаным плащом, ярким макияжем, капроновыми колготками и обувью с шипами от бренда Abra. Также Фокс держала в руке черную сумку обшитую множеством пряжек от SEKS, а на голове у нее был парик с черными длинными волосами.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

То, что Джулия Фокс стала "ангелом" Victoria's Secret бренд сообщил совсем недавно опубликовав снимок модели на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Образы Джулии Фокс (29 фото)