Вот это образ: модель Жизель Оливейра позировала в купальнике на завязках

Вот это образ: модель Жизель Оливейра позировала в купальнике на завязках

Девушка продемонстрировала, как соблазнительно носить купальники с анималистичным принтом.

Бразильская модель Жизель Оливейра - звезда пляжного стиля, ведь у ее коллекции столько купальников, что уже сложно сосчитать. Девушка активно ведет свой фотоблог и делится снимками в купальниках и эффектных нарядах, часто позирует возле бассейна или на пляже.

Теперь же бразильская красотка поделилась новыми кадрами в довольно откровенном бикини в леопардовый принт на завязках от бренда Janthee Berlin. Позировала она на пляже, демонстрируя свой образ со всех сторон.

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Единственными дополнениями наряда Жизель стала панамка Louis Vuitton и солнцезащитные очки в стиле 80-х.

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

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Образы Жизель Оливейры (16 фото)

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