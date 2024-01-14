Вот это образ: невеста миллиардера Джеффа Безоса появилась на публике в прозрачном платье и мини-юбке

Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса - 54-летняя Лорен Санчес - вышла в свет в сексуальном образе. Вместе с Безосом она посетила Неделю моды в Милане.

Пара посетила показ бренда Dolce&Gabbana, где демонстрировалась коллекция мужской одежды осень-зима 2024-2025. Для мероприятия они оделись эффектно, чем привлекли всеобщее внимание.

На Лорен был черный топ, мини-юбка с цветами, а также белая рубашка, которую она носила расстегнутой на груди. Также женщина добавила в образ черные колготки, босоножки на каблуках, маленькую сумку и блейзер. Волосы Лорен собрала в высокую прическу и завершила образ солнцезащитными очками. Джефф для показа выбрал тоже образ в темных тонах. Миллиардер сочетал рубашку с брюками, бомбером и туфлями с пряжками.

Джефф Безос и Лорен Санчес / Фото: Getty Images

После показа она посетили вечеринку бренда. Для этого мероприятия Санчес надела сексуальное полностью прозрачное кружевное платье со смелым декольте. Из-под этого наряда просвечивались черные трусы женщины. Образ она дополнила босоножками на каблуках, очками и блейзером и большим шелковым цветком. Безос же надел для вечеринки бархатный костюм и рубашку.

Джефф Безос и Лорен Санчес / Фото: Getty Images

Напомним, что в отношениях они с 2018 года. Публичным их роман стал в феврале 2019 года. После разоблачения Джефф развелся с женой - писательницей Маккензи Таттл, с которой пробыл в официальном браке 26 лет. Лорен же развелась с мужем Патриком Уайтселлом, с которым пробыла в браке 13 лет. Обручились она с Безосом 22 мая 2023 года.

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