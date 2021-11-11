Вот это образ: Николь Кидман очаровала нарядом с высоким разрезом

Такого образа от Николь точно никто не ждал.

Голливудская актриса Николь Кидман и ее муж Кит Урбан посетили 55 ежегодную церемонию вручения наград в области кантри-музыки Country Music Association Awards. Мероприятие проходило в среду, 10 ноября, в городе Нэшвилле.

Для мероприятия звезда решила выбрать наряд Saint Laurent из коллекции весна-лето 2022, который подчеркнул ее утонченную фигуру. Платье имело ассиметричный верх с одним рукавом, а также эффектный вырез на талии и высокий разрез сбоку, который придавал образу каплю сексуальности. Единственным украшением этого роскошного однотонного платья стал большой бант на бедре.

Николь Кидман / Associated Press

Свой наряд Николь дополнила массивными золотыми украшениями в виде змей на запястьях и серьгами в ушах. Также она обула черные туфли с золотистыми деталями на мысе, а вот волосы уложила в элегантную прическу с ниспадающими локонами.

Николь Кидман / Associated Press

Что касается Кита, то он был не настолько сногсшибательным, как его жена и остался верным своему стилю надев черную футболку, блестящий пиджак и черные брюки с ботинками.

Николь Кидман / Associated Press

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