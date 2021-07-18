Вот это образ: певица Милен Фармер продемонстрировала стройные ноги в шортах

Вот это образ: певица Милен Фармер продемонстрировала стройные ноги в шортах

Звезда промеряла вечернее платье на экстравагантный наряд.

В Каннах завершился ежегодный кинофестиваль и главную победу - Золотую пальмовую ветвь - получила французская режиссер Джулии Дюкорно за ее работу "Титан". За 74 года существования фестиваля женщина одержала главный приз только второй раз.

Одной из главных членной жюри конкурса была франко-канадская певица Милен Фармер и ее роскошный образ просто покорил поклонников. 59-летняя знаменитость появилась в полностью черном наряде, который состоял из коротких шортов и жакета-платья, которое она с ними надела.

Завершили образ туфли с открытыми носками, небрежная укладка и несколько украшений.

Милен Фармер / Getty Images

Читайте также: Все новости о 74-м Каннском кинофестивале

Лучшие наряды на красной дорожке 74-го Каннского кинофестиваля (20 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку