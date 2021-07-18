Вот это образ: певица Милен Фармер продемонстрировала стройные ноги в шортах

Звезда промеряла вечернее платье на экстравагантный наряд.
В Каннах завершился ежегодный кинофестиваль и главную победу - Золотую пальмовую ветвь - получила французская режиссер Джулии Дюкорно за ее работу "Титан". За 74 года существования фестиваля женщина одержала главный приз только второй раз.
Одной из главных членной жюри конкурса была франко-канадская певица Милен Фармер и ее роскошный образ просто покорил поклонников. 59-летняя знаменитость появилась в полностью черном наряде, который состоял из коротких шортов и жакета-платья, которое она с ними надела.
Завершили образ туфли с открытыми носками, небрежная укладка и несколько украшений.
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