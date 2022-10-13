Вот это образ: певица Сиара появилась на мероприятии в платье с "голым" эффектом

Лук знаменитости получился очень эффектным.
12 октября в Нэшвилле, штат Теннесси, состоялось мероприятие Artists of the Year 2022, организованное американским телеканалом CMT, ориентированном на кантри музыку. Одной из гостей мероприятия стала певица Сиара.
Перед камерами звезда появилась в сексуальном черном платье от бренда David Koma из новой коллекции 2023 года. Платье было приталенным, имело высокий разрез до бедра, открывающий ногу, а также глубокое декольте.
Верхняя часть платья была выполнена в виде корсета, обтянутого кружевом, что создавала "голый" эффект. Также этот необычный лук дополнили кружевные перчатки и босоножки на шпильке со стразами.
Волосы суперзвезды были уложены в высокую объемную прическу, а на лице визажисты сделали ей насыщенный макияж.
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