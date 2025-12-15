Вот это образ: поп-звезда Дуа Липа пришла на встречу в тотал-луке от Gucci

Дуа Липа / © Getty Images

Поп-певица Дуа Липа свою литературную встречу Service95 в легендарном отеле Chelsea в Нью-Йорке, где к ней на сцене присоединился давний друг Марк Ронсон — британский диджей и музыкант. Вместе они обсудили его новые мемуары «Ночные люди: как быть диджеем в Нью-Йорке 90-х».

На мероприятие Дуа Липа надела ансамбль от бренда Gucci из первой коллекции нового креативного директора марки Демны Гвасалии весна-лето 2026. Образ включал блузку с воротником-бантом, юбку-карандаш с ремнем, и сапоги до колена — все это было с фирменной монограммой бренда и выполнено в одном бежевом цвете.

Дуа Липа / © Getty Images

Образ суперзвезды также дополнили прическа-пучок, лаконичный макияж и ее роскошное золотое кольцо с большим камнем, которое ей на помолвку подарил бойфренд актер Каллум Тернер.

Ранее в интервью British Vogue Дуа рассказала, что Каллум заказал уникальное кольцо специально для нее после того, как посоветовался с ее лучшими друзьями и сестрой.

«Да, мы помолвлены. Это очень волнительно. Я одержима кольцом. Оно очень „мое“. Это так прекрасно осознавать, что человек, с которым ты хочешь провести всю жизнь, знает тебя настолько хорошо», — поделилась артистка.

А вот на своей странице в Instagram певица показала несколько фото в этом образе и также на ее плече была культовая сумка Jackie, названная в честь первой леди США Жаклин Кеннеди.