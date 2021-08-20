Вот это образ: Рита Ора пришла на вечеринку друга в эффектном полупрозрачном платье

Вот это образ: Рита Ора пришла на вечеринку друга в эффектном полупрозрачном платье

Певица выбрала необычное платье и стала звездой вечера.

16 августа новозеландскому режиссеру и актеру, обладателю премии "Оскар" за сценарий к фильму "Кролик Джоджо" Тайке Вайтити исполнилось 46 лет. По такому случаю он организовал вечеринку, которую посетило множество звездных гостей. Похоже, вечеринка прошла на заднем дворе дома Тайко, гостей ждало много угощений, а сам двор был украшен уютными лампочками.

Одним из гостей стала британская певица Рита Ора. Звезда выбрала для дня рождения своего друга эффектное черное корсетное платье с прозрачными вставками, создал этот наряд австралийский бренд Dion Lee Powertulle.

Дополнила Рита свой образ черными сапогами, объемными локонами и золотыми украшениями.

Наряд Риты нам очень напомнил образ Беллы Хадид, в котором она вышла на подиум во время показа Mugler в 2019 году. Возможно, дизайнер Дион Ли вдохновлялся в своей коллекции именно работами французского модельера Тьери Мюглера.

Белла Хадид / Associated Press

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