Вот это образ: Синди Бруна произвела фурор эффектным нарядом

Француженка прилетела в Италию.

Французская модель Синди Бруна стала одной из гостей гала-вечера по сбору средств для организации UNICEF. Перед камерами девушка появилась в черном боди с пикантным декольте и шлейкой на одно плече, которое дополнила черными колготками.

Также на Синди было оверсайз пальто с шелковым лацканом от Balmain, которое она немного небрежно накинула, чтобы продемонстрировать одно плечо, а в руке она несла необычную сумку, тоже от Balmain. Особым украшением этого вечернего наряда стала черная шляпа с широкими полями от украинского дизайнера Руслана Багинского.

Синди Бруна / Getty Images

Напомним, что в прошлом месяце Синди впечатляла нас оригинальным платьем на Каннском кинофестивале перед показом фильма "Непримиримые". Тогда звезда выбрала интересное клетчатое платье от бренда AREA. Наряд был с декоративными накладными карманами, украшенными стразами, а также пуговицами.

Синди Бруна / Associated Press

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