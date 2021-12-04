Вот это образ: Тори Спеллинг пришла на мероприятие в боди и прозрачном платье

Вот это образ: Тори Спеллинг пришла на мероприятие в боди и прозрачном платье

Звезда популярного в 90-х телесериале "Беверли-Хиллз, 90210" и мать пятерых детей любит эпатировать своими нарядами.

Актриса Тори Спеллинг стала гостью фестиваля Jingle Ball 2021, который проводился iHeartRadio в Лос-Анджелесе. Перед мероприятием состоялась фотосессия звезд и Тори появилась на ней в черном боди и высоких кожаных сапогах. Поверх боди актриса надела прозрачное кружевное платье, больше напоминающее пеньюар, которое было расшито пайетками и имело высокий разрез.

Тори Спеллинг / Associated Press

Образ Спеллинг также дополнили бежевые колготки в сеточку, парик с длинными волосами и яркий макияж с акцентом на красных губах и накладными ресницами. Маникюр звезды был выполнен в нюдовой гамме, а каждый палец ее руки украшало кольцо.

Тори Спеллинг / Associated Press

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