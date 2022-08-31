Вот это педикюр: Лила Мосс шокировала подписчиков своими ногтями

Начинающая модель и дочь Кейт Мосс – Лила – произвела на поклонников впечатление своим педикюром, снимок которого опубликовала в Instagram.

19-летняя Лила Мосс опубликовала снимок своих ног крупным планом. Она обута в серебристые босоножки, усыпанные стразами, а ее длинные ногти накрашены красным лаком.

Такой педикюр девушка сделала специально для фотосессии журнала Perfect Magazine для нового сентябрьского выпуска. После того как модель поделилась этим снимком с 409 тысячами подписчиков, они задались вопросом, а как Лила надевает носки или другую обувь с такими ногтями.

Вопрос, конечно, остался без ответа.

Лила Мосс / Фото: Instagram Лилы Мосс

Кстати, недавно стало известно, что Лила появится в календаре Pirelli на 2023 год, для которого в далеком 1994 году впервые снималась ее мать-супермодель Кейт Мосс.

Напомним, сама Кейт недавно громко заявила о своем новом бренде, который будет выпускать косметику по уходу за телом. Даже снималась в пикантной фотосессии обнаженной.

Кейт Мосс и Лила Мосс / Фото: Getty Images

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