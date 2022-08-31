Вот это педикюр: Лила Мосс шокировала подписчиков своими ногтями

Начинающая модель и дочь Кейт Мосс – Лила – произвела на поклонников впечатление своим педикюром, снимок которого опубликовала в Instagram.
19-летняя Лила Мосс опубликовала снимок своих ног крупным планом. Она обута в серебристые босоножки, усыпанные стразами, а ее длинные ногти накрашены красным лаком.
Такой педикюр девушка сделала специально для фотосессии журнала Perfect Magazine для нового сентябрьского выпуска. После того как модель поделилась этим снимком с 409 тысячами подписчиков, они задались вопросом, а как Лила надевает носки или другую обувь с такими ногтями.
Вопрос, конечно, остался без ответа.
Кстати, недавно стало известно, что Лила появится в календаре Pirelli на 2023 год, для которого в далеком 1994 году впервые снималась ее мать-супермодель Кейт Мосс.
Напомним, сама Кейт недавно громко заявила о своем новом бренде, который будет выпускать косметику по уходу за телом. Даже снималась в пикантной фотосессии обнаженной.
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