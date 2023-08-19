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Вот это перемены: Дэвид Бекхэм постригся практически налысо и поехал на отдых

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
177
Время на прочтение
1 мин
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Вот это перемены: Дэвид Бекхэм постригся практически налысо и поехал на отдых

Дэвид Бекхэм / Фото: Getty Images

Известный экс-футболист попал под прицел фотографов в Италии.

Семейство Бекхэм сейчас проводит время в Италии, поскольку на днях Викторию, Дэвида и двух их детей - Круза и Харпер заметили папарацци в Нерано. Семья полностью одетая в белые наряды направлялась в фешенебельный ресторан на катерах.

Но если Виктория привлекла внимание своей соломенной шляпе и сумкой Hermès, то ее муж - кардинальным изменением имиджа.

48-летний экс-футболист Дэвид Бекхэм полностью остриг свои длинные и густые волосы. С такой прической он не появлялся довольно давно.

Дэвид Бекхэм / © Getty Images
Дэвид Бекхэм / Фото: Getty Images

Одетый мужчина был в короткие шорты, рубашку, а также дополнил образ солнцезащитными очками, золотыми часами и медальоном на шее.

Дэвид Бекхэм / © Getty Images
Дэвид Бекхэм / Фото: Getty Images

А ведь еще совсем недавно Дэвид был запечатлен с пышной шевелюрой.

Виктория Бекхэм и Дэвид Бекхэм на показе Jacquemus / © Getty Images
Виктория Бекхэм и Дэвид Бекхэм на показе Jacquemus / Фото: Getty Images
Виктория Бекхэм и Дэвид Бекхэм на показе Jacquemus / © Getty Images
Виктория Бекхэм и Дэвид Бекхэм на показе Jacquemus / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
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