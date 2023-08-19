Вот это перемены: Дэвид Бекхэм постригся практически налысо и поехал на отдых

Семейство Бекхэм сейчас проводит время в Италии, поскольку на днях Викторию, Дэвида и двух их детей - Круза и Харпер заметили папарацци в Нерано. Семья полностью одетая в белые наряды направлялась в фешенебельный ресторан на катерах.

Но если Виктория привлекла внимание своей соломенной шляпе и сумкой Hermès, то ее муж - кардинальным изменением имиджа.

48-летний экс-футболист Дэвид Бекхэм полностью остриг свои длинные и густые волосы. С такой прической он не появлялся довольно давно.

Дэвид Бекхэм / Фото: Getty Images

Одетый мужчина был в короткие шорты, рубашку, а также дополнил образ солнцезащитными очками, золотыми часами и медальоном на шее.

Дэвид Бекхэм / Фото: Getty Images

А ведь еще совсем недавно Дэвид был запечатлен с пышной шевелюрой.

Виктория Бекхэм и Дэвид Бекхэм на показе Jacquemus / Фото: Getty Images

Виктория Бекхэм и Дэвид Бекхэм на показе Jacquemus / Фото: Getty Images

Читайте также:

Улыбка Виктории Бекхэм (10 фото)