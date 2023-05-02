Вот это перевоплощение: Джессика Честейн стала блондинкой и пришла на светское мероприятие в пышном платье

В отличии от многих других знаменитостей, которые надевали наряды из архивов Дома Chanel, Джессика решила подойти к вопросу немного по-другому.
Лауреатка "Оскара" Джессика Честейн перевоплотилась до неузнаваемости ради появления на ежегодном костюмированном мероприятии Met Gala, которое проходит в Нью-Йорке.
В этом году тема бала "Карл Лагерфельд: линия красоты", поэтому звезда решила появится в образе культового модельера.
Визажисты сделали актрисе очень бледный макияж, а также она надела парик с белыми распущенными волосами.
Дополняли образ Джессики солнцезащитные черные очки, украшения с бриллиантами, а также длинное черное платье с легкого шифона и рюш от бренда Gucci.
У платья не было бретелек, а его декольте украшала бретель в виде драгоценного колье. Также на ней были высокий прозрачные "оперные" перчатки.
Честейн показала в Instagram детали подготовки к событию и то, как ей делали макияж.
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