Вот это перевоплощение: Джессика Честейн стала блондинкой и пришла на светское мероприятие в пышном платье

В отличии от многих других знаменитостей, которые надевали наряды из архивов Дома Chanel, Джессика решила подойти к вопросу немного по-другому.

Лауреатка "Оскара" Джессика Честейн перевоплотилась до неузнаваемости ради появления на ежегодном костюмированном мероприятии Met Gala, которое проходит в Нью-Йорке.

В этом году тема бала "Карл Лагерфельд: линия красоты", поэтому звезда решила появится в образе культового модельера.

Визажисты сделали актрисе очень бледный макияж, а также она надела парик с белыми распущенными волосами.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Дополняли образ Джессики солнцезащитные черные очки, украшения с бриллиантами, а также длинное черное платье с легкого шифона и рюш от бренда Gucci.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

У платья не было бретелек, а его декольте украшала бретель в виде драгоценного колье. Также на ней были высокий прозрачные "оперные" перчатки.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Честейн показала в Instagram детали подготовки к событию и то, как ей делали макияж.

Джессика Честейн

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