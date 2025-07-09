Вот это платье: Кейт Уолш пришла почти голой на модный показ в Париже

Кейт Уолш / © Getty Images

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Актриса Кейт Уолш, звезда сериалов «Анатомия Грей» и «Эмили в Париже», затмила всех, появившись на показе дизайнера Стефана Роллана в платье, которое стало сенсацией.

Уолш выбрала скульптурное платье оттенка айвори, дизайн которое имел эффектный разрез, тянувшийся от высокого воротника до самых бедер, открывая почти всю переднюю часть ее тела — декольте и бедра. Также платье она носила с оригинальным жакетом с короткими рукавами, высокой горловиной и объемными аплликациями. Яркими акцентами образа актрисы стали драгоценности — браслет и кольцо с огромными синими камнями. Волосы были гладко зачёсаны назад в элегантный пучок, что придало образу изысканность.

Кейт Уолш / © Getty Images

Однако такой стиль платья актриса выбирает не впервые. Ранее неоднократно Кейт надевала наряды с подобными большими прозрачными вставками. Предлагаем посмотреть на некоторые из платьев, которые она выбирала ранее.

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Кейт Уолш / © Getty Images

Кейт Уолш / © Associated Press