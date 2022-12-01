Вот это поворот: папарацци сделали эпичные фото на съемках продолжения "Секса в большом городе"

Сейчас в Нью-Йорке кипит работа над продолжением сериала "Секс в большом городе", и это несмотря на то, что первый сезон “И просто так…” зрители очень много критиковали из-за неуместных шуток и ошибок костюмеров. Также немало досталось сиквелу и из-за секс-скандала с Крисом Нотом.

Однако шоу было решено снимать дальше, и традиционно все подробности этого сезона команда держит в секрете. Иногда немного взглянуть на съемочный процесс позволяют фото папарацци, и одни из последних их кадров довольно сильно удивили.

На новых снимках была запечатлена актриса Сарита Чоудхури, которая в сериале исполняет роль риелтора Симы Патель. Актриса одета в свободное платье молочного оттенка с геометрическим рисунком и босоножки Gucci, а в руке она держит знаменитую сумку Birkin от бренда Hermès.

Сарита Чоудхури / Фото: Getty Images

По сюжету героиня выходит из здания и разговаривает по телефону, но в один момент вор выхватывает ее дорогущую сумку и убегает. Не растерявшись, Сима начинает бежать за парнем.

Сарита Чоудхури / Фото: Getty Images

Сарита Чоудхури / Фото: Getty Images

Догнала ли она вора мы, вероятно, уже узнаем в самом сериале, премьера которого предварительно запланирована на весну 2023 года.

Сарита Чоудхури / Фото: Getty Images

Сарита Чоудхури / Фото: Getty Images

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