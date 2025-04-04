Вот это появление: 71-летний Пирс Броснан вышел на красную дорожку с женой

Кили Шей Смит и Пирс Броснан / © Associated Press

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Актер Пирс Броснан, известный многим по франшизе об агенте 007 Джеймсе Бонде, считается одним из самых счастливых голливудских семьянином, ведь много лет в браке с Кили Шэй Смит. Пара редко бывает на светских тусовках но пришла вместе поддержать Джорджа Клуни, который сыграл в мюзикле «Доброй ночи и удачи». Мероприятие состоялось на Бродвее в Нью-Йорке.

Кили Шей Смит и Пирс Броснан / © Getty Images

Кили Шей Смит надела на красную дорожку длинное черное платье с кружевом и декольте, которое дополнила накидка с розами. Также она надела массивные украшения с бриллиантами, туфли на каблуках, а в руке держала гламурный клатч Chanel.

Пирс появился в черном смокинге, белой рубашке и галстуке-бабочке. Волосы актера были уложены, а завершали вечерний лук туфли с тиснением и золотые часы.

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Кили Шей Смит и Пирс Броснан / © Associated Press

Напомним, что пара познакомилась в 1994 году в Мексике. Они много лет просто жили вместе и поженились только в 2001 году. У них двое сыновей — Дилан и Пэрис. Броснан не раз заявлял в интервью, что Кили — его полярная звезда, поскольку она спасла его от депрессии после потери первой жены Кассандры, которая умерла от рака.