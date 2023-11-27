Вот это размер: Наоми Кэмпбелл засветила огромный бриллиант на руке и спровоцировала слухи о помолвке

Звезда заинтриговала новым украшением.
53-летняя британская супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл появилась в Абу-Даби, где в воскресенье на трассе "Яс-Марина" прошел Гран-при "Формулы-1".
Звезда подиума привлекла внимание, поскольку продемонстрировала публике огромное бриллиантовое кольцо на безымянном пальце.
Таким образом известная модель спровоцировала слухи о том, что ей сделали предложение.
Наоми, у которой в июне родился второй ребенок, не сообщала о новых отношения, как и то, кто отец ее детей. Также на протяжении многих лет модель не входила в свет с новыми мужчинами, хотя ранее была в отношениях с басистом группы U2 Адамом Клейтоном, Леонардо Ди Каприо, с главой гонок Формулы-1 Флавио Бриаторе и даже с Робертом Де Ниро.
Женщина, несмотря на известность, ведет очень скрытный образ жизни. Также Наоми не раскрыла, каким образом у нее родились дети и прибегала ли она к услугам суррогатного материнства.
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