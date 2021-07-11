Вот это разрез: 59-летняя Милен Фармер впечатлила луком на красной дорожке в Каннах

Вот это разрез: 59-летняя Милен Фармер впечатлила луком на красной дорожке в Каннах

Французская певица, композитор, актриса и поэтесса блистала на Каннском кинофестивале сегодня.

59-летняя Милен Фармер приехала на показ фильма "День флага" во время 74-го ежегодного Каннского кинофестиваля.

Милен Фармер / Associated Press

Перед фотокамерами знаменитость появилась в лаконичном черном платье с очень высоким разрезом, практически до бедра. Верх платья сильно сдавливал пышную грудь Милен. Туфли-лодочки с открытыми носами и на невысоких каблуках прекрасно дополнили лук.

Милен Фармер / Getty Images

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Также певица сделала укладку, надела золотое украшение на шею, несколько браслетов было у нее на запястьях и легкий вечерний макияж завершал образ. Перед фотографами Фармер блистала в компании других членов жюри: французской актрисы Мелани Лоран, которая была в эффектном красном платье с V-образным декольте и шлейфом и французским актером Тахар Рахимом.

Мелани Лоран, Тахар Рахим и Милен Фармер / Associated Press

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