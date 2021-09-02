Вот это разрезы: итальянская модель произвела фурор в платье от Готье на фестивале в Венеции

40-летняя итальянская модель присутствовала на открытии 78-го Венецианского кинофестиваля.
Мариякарла Босконо блистала перед фотокамерами в обнимку с главный редактором британского Vogue Эдуардом Эннинфулом.
Звезда красовалась перед камерами в творении дизайнера Жана Поля Готье, демонстрируя свои красивые длинные ноги. У платья было два очень пикантных разреза, Мариякарла надела под него телесные колготы и обула лаковые туфли на каблуках.
Платье было цвета марсала с красивым декором спереди. Декольте девушки украшало массивное колье с камнями, она сделала классический вечерний макияж, а длинные волосы собрала в низкий хвост.
Ее спутник был в костюме тройке и замшевых туфлях с рисунком собаки на одной туфле и двумя костями, лежащими крест на крест на другом.
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