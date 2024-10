Вот это разрез: Лили Коллинз сверкнула ногами в эффектном платье

Звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз посетила пресс-вечеринку после показа фильма "Барселона" в Лондоне. Актриса было в черном и довольно лаконичном платье, ведь на нем не было декора, а вот горловина имела была в виде водолазки и имела небольшую драпировку.

Рукава же у платья были длинными, а вот юбку украшал высокий разрез, который полностью открывал ее ноги. На Лили также были капроновые колготки и черные туфли.

На лице актриса сделала яркий макияж, а волосы уложила в мокрую укладку.

Лили Коллинз / Фото: Getty Images

Конечно, многие поклонники романтической комедии о приключениях Эмили в Париже, не знают, что Лили самая настоящая Nepo Baby (ребенок богатых родителей), поскольку она дочь очень известного британского музыканта - Фила Коллинза. Именно для нее он написал песню You'll Be in My Heart.

Будучи ребенком Лили даже встречалась с принцессой Дианой. В 90-х ее отец сотрудничал с благотворительным фондом принца Чарльза и, соответственно, часто появлялся на различных приемах. Когда Лили была еще маленькой, родители взяли ее на одно из таких мероприятий, и девочка должна была вручить супруге Чарльза букет цветов.

