Вот это разрез: младшая сестра Кейт Мосс надела неудачный наряд для вечеринки

Наряды модели удачны не всегда.
Младшая сводная сестра британской супермодели Кейт Мосс - 23-летняя Шарлотта, которую поклонники больше знают под именем Лотти, попала под прицел папарацци в Лондоне, когда шла на вечеринку в ресторан Chiltern Firehouse.
Девушка надела длинное атласное платье с воротником-стойкой и высоким разрезом сбоку, который полностью оголял ногу модели. Платье Лотти было приталенным и поэтому не очень хорошо село в зоне талии.
Свой лук она дополнила черными туфлями на огромной платформе, украшенной стразами, но вот только некоторые камешки уже отклеились.
Напомним, с недавнего времени Мосс решила зарабатывать на фото ню и делать карьеру в закрытой соцсети для любителей фотографий и видеороликов обнаженных девушек. На одном из последних кадров для этого ресурса она позировала обнаженной в ванной.
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