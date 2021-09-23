Вот это разрез: младшая сестра Кейт Мосс надела неудачный наряд для вечеринки

Вот это разрез: младшая сестра Кейт Мосс надела неудачный наряд для вечеринки

Наряды модели удачны не всегда.

Младшая сводная сестра британской супермодели Кейт Мосс - 23-летняя Шарлотта, которую поклонники больше знают под именем Лотти, попала под прицел папарацци в Лондоне, когда шла на вечеринку в ресторан Chiltern Firehouse.

Девушка надела длинное атласное платье с воротником-стойкой и высоким разрезом сбоку, который полностью оголял ногу модели. Платье Лотти было приталенным и поэтому не очень хорошо село в зоне талии.

Лотти Мосс / Getty Images

Свой лук она дополнила черными туфлями на огромной платформе, украшенной стразами, но вот только некоторые камешки уже отклеились.

Лотти Мосс / Getty Images

Напомним, с недавнего времени Мосс решила зарабатывать на фото ню и делать карьеру в закрытой соцсети для любителей фотографий и видеороликов обнаженных девушек. На одном из последних кадров для этого ресурса она позировала обнаженной в ванной.

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