Вот это совпадение: Рианна случайно повторила образ Кэрри Брэдшоу из сериала "И просто так..."

Певица Рианна попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе, когда шла в ресторан Giorgio Baldi на ужин. Знаменитость, которую подозревают в третьей беременности, надела стильные свободные джинсы с дырками на коленях от бренда Balenciaga, слингбэки от Gucci, футболку с принтом, а также держала в руке сумку Saddle от Dior.

Волосы, которые она осветлила совсем недавно, уложила в высокую прическу в стилистике двухтысячных. Однако наибольшее внимание в этом луке привлекало пальто Рианны.

Это сатиновое широкое пальто было оттенка жемчуга, а его автором является бренд Adam Lippes. Оно входит в коллекцию осень-зима 2024.

Рианна / Фото: Getty Images

Пальто подобного дизайна можно было ранее увидеть на Саре Джессике Паркер в сериале "И просто так…". Однако наряд актрисы был винтажным и от магазина Lofty Vintage.

Сара Джессика Паркер на съемках "И просто так..." / Фото: Getty Images

Отличалось пальто Паркер капюшоном, который украшали большие цветы разного типа, а также оттенка. В этом наряде она снималась в любовной сцене с Джоном Корбеттом.

Сара Джессика Паркер на съемках "И просто так..." / Фото: Getty Images

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