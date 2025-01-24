Вот это сюрприз: 85-летний "Крокодил Данди" Пол Хоган вышел в свет

Спустя почти 40 лет после выхода на экраны захватывающего австралийского фильма "Крокодил Данди", на фестивале Westpac OpenAir Sydney презентовали его отреставрированную и оновленную версию.

Некоторые из сцен были вырезаны, поскольку сейчас они уже неприемлемы. Согласно изданию Daily Mail, из фильма вырезали две минуты нецензурного материала.

Звездой мероприятия стал 85-летний актер Пол Хоган, который сыграл в этой истории главную роль. Он позировал на мосту перед журналистами в стильном наряде - удлиненной куртке, черной рубашке и джинсах.

Звезда фильма "Крокодил Данди" - 85-летний Пол Хоган - вышел на публику

Напомним, что за роль в фильме "Крокодил Данди" он получил премию "Золотой глобус" и даже в 1987 году был номинирован на "Оскар". В прокате фильм собрал 330 млн долларов, став одним из наиболее успешных проектов австралийского кинематографа. Что интересно, Хоган был не только актером в этой ленте, но также соавтором сценария. Роль стала самой прорывной в его карьере, а персонаж - частью поп-культуры в разных странах. Некоторые фразы Крокодила стали очень популярны.

Пол Хоган / Фото: Getty Images

Читайте также: