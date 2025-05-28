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- Шоу-бизнес
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Вот это сюрприз: Джастин Тимберлейк надел на концерт футболку с фото своей жены
Поп-звезда решил сделать сюрприз любимой.
Певец Джастин Тимберлейк принял участие в музыкальном фестивале BottleRock, который проходил в США. Там он удивил поклонников оригинальным нарядом — Тимберлейк вышел на сцену в футболке с фото своей жены Джессики Бил.
На футболке была напечатала фотография начала 00-х годов, на которой Джессика одета в белую майку, джинсы и сфотографирована в полоборота.
Он сочетал футболку с белыми брюками, рубашкой, цепочкой на шее и очками.
Перед выступлением Джастин презентовал футболку жене, которая, кстати, тоже носила футболку с принтом в виде фото мужа. Реакцию Джессики вы можете увидеть в галерее в его Instagram.