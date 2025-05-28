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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
130
Время на прочтение
1 мин

Вот это сюрприз: Джастин Тимберлейк надел на концерт футболку с фото своей жены

Поп-звезда решил сделать сюрприз любимой.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Джастин Тимберлейк

Джастин Тимберлейк / © Associated Press

Певец Джастин Тимберлейк принял участие в музыкальном фестивале BottleRock, который проходил в США. Там он удивил поклонников оригинальным нарядом — Тимберлейк вышел на сцену в футболке с фото своей жены Джессики Бил.

Джастин Тимберлейк / © Associated Press

Джастин Тимберлейк / © Associated Press

На футболке была напечатала фотография начала 00-х годов, на которой Джессика одета в белую майку, джинсы и сфотографирована в полоборота.

Джастин Тимберлейк / © Associated Press

Джастин Тимберлейк / © Associated Press

Он сочетал футболку с белыми брюками, рубашкой, цепочкой на шее и очками.

Джастин Тимберлейк / © Associated Press

Джастин Тимберлейк / © Associated Press

Перед выступлением Джастин презентовал футболку жене, которая, кстати, тоже носила футболку с принтом в виде фото мужа. Реакцию Джессики вы можете увидеть в галерее в его Instagram.

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк / © Associated Press

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк / © Associated Press

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк / © Getty Images

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк / © Getty Images

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк / © Associated Press

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк / © Associated Press

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк / © Getty Images

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк / © Getty Images

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк / © Getty Images

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк / © Getty Images

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк / © Getty Images

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк / © Getty Images

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк   / © Getty Images

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк   / © Getty Images

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк / © Getty Images

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк / © Getty Images

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил на вечеринке перед церемоний / © Getty Images

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил на вечеринке перед церемоний / © Getty Images

Джессика Бил на кинофестивале в Новом Орлеане / © Getty Images

Джессика Бил на кинофестивале в Новом Орлеане / © Getty Images

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