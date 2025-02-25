Вот это сюрприз: Джоди Фостер пришла на церемонию со взрослым сыном

Сын актрисы стал ее спутником вечера. Это очень редкое появление.

Звезда фильмов "Молчание ягнят" и "Контакт" - 62-летняя Джоди Фостер - появилась на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США в бордовом платье от Gucci, украшенном бисером и бахромой. Ее образ дополняли золотые браслеты-манжеты.

Джоди Фостер / Фото: Associated Press

Мероприятие звезда посетила со своим взрослым сыном - 27-летним Чарли Фостером, который тоже стал актером. Он выбрал для мероприятия элегантный черный смокинг, белую рубашку и галстук-бабочку. Интересным акцентом стал макияж глаз Чарли - он подчеркнул их тенями.

Чарли - старший сын актрисы. Он родился, когда она была в 14-летних отношениях с Сидни Бернард. Также у них родился сын Кристофер в 2001 году. Фостер - их биологическая мать, а вот их личность биологического отца не разглашается.

Джоди Фостер с сыном / Фото: Associated Press

В последнее время знаменитые мамы часто приходят на мероприятие с сыновьями. Например, Риз Уизерспун привела в свет 21-летнего сына Дикона на вручении премии WSJ. Magazine Innovators Awards, а вот Зои Салдана посетила с тремя сыновьями 40-й ежегодный Международный кинофестиваль.

Читайте также: