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- Шоу-бизнес
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Вот это сюрприз: мама и две сестры Блейк Лайвли вышли в свет — как они выглядят
Большая семья звезды пришла ее поддержать.
В Нью-Йорке состоялась презентация фильма «Еще одна простая просьба», в котором сыграла актриса Блейк Лайвли. На мероприятие звезда пришла в роскошном бирюзовом платье с оригинальным корсетом и длинным шлейфом. Ее платье было от бренда Tamara Ralph из коллекции весна-лето 2025.
Однако пришел поддержать красавицу Блейк не только ее муж Райан Рейнольдс, а и другие ее родные. На красную дорожку также вышли две сестры актриса — Робин и Лори, а также их мама Элейн. Блейк — самая младшая из пяти детей в семье. Помимо сестер у нее есть также братья Эрик и Джейсон.
Все они позировали обнявшись и можно заметить, что у сестер актрисы, как и у ее мамы роскошные волосы, а также они все похожи. Вся семья Блейк работает в сфере развлечений: снимаются в кино, сериалах и регулярно появляются на телевидении.
Хотя своих дочерей Блейк еще пока не берет на подобные премьеры, но вот ее племянница Кейт Джонсон — дочь ее сестры Робин — пришла поддержать тетю.