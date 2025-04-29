Семья Блейк Лайвли / © Associated Press

Реклама

В Нью-Йорке состоялась презентация фильма «Еще одна простая просьба», в котором сыграла актриса Блейк Лайвли. На мероприятие звезда пришла в роскошном бирюзовом платье с оригинальным корсетом и длинным шлейфом. Ее платье было от бренда Tamara Ralph из коллекции весна-лето 2025.

Блейк Лайвли и ее муж Райан Рейнольдс / © Associated Press

Однако пришел поддержать красавицу Блейк не только ее муж Райан Рейнольдс, а и другие ее родные. На красную дорожку также вышли две сестры актриса — Робин и Лори, а также их мама Элейн. Блейк — самая младшая из пяти детей в семье. Помимо сестер у нее есть также братья Эрик и Джейсон.

Робин, Элейн и Лори Лайвли / © Associated Press

Все они позировали обнявшись и можно заметить, что у сестер актрисы, как и у ее мамы роскошные волосы, а также они все похожи. Вся семья Блейк работает в сфере развлечений: снимаются в кино, сериалах и регулярно появляются на телевидении.

Реклама

Семья Блейк Лайвли / © Associated Press

Хотя своих дочерей Блейк еще пока не берет на подобные премьеры, но вот ее племянница Кейт Джонсон — дочь ее сестры Робин — пришла поддержать тетю.

Робин Лайвли ее дочь Кейт и муж Барт Джонсон / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Associated Press Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Associated Press