Вот это сюрприз: Мег Райан, которая редко бывает на публике, посетила "Оскар" и вечеринку Vanity Fair

Для 97-й церемонии награждения 63-летняя актриса Мег Райан выбрала лаконичное платье модного винного цвета.

Ее наряд был разработан брендом Ashi Studio. Платье не имело бретелек, было украшено прямым декольте, а также разрезами на юбке.

Мег Райан / Фото: Associated Press

Образ актрисы дополнили босоножки черного цвета от Prada, несколько гламурных колец с огромными камнями, а также браслет на запястье.

Мег Райан / Фото: Associated Press

Макияж ее был лаконичным, а волосы стилисты уложили Мег в объемные локоны.

Мег Райан / Фото: Associated Press

Посетила мероприятие она чтобы выйти на сцену для оглашения победителя в номинации "Лучший фильм". Появилась она на мероприятии со своим давним коллегой по фильму "Когда Гарри встретил Салли" Биллом Кристалом.

Мег Райан и Билли Кристал / Фото: Associated Press

Мег Райан и Билли Кристал / Фото: Associated Press

Затем Мег пришла на еще одно мероприятие - звездную вечеринку Vanity Fair Oscar Party. На актрисе было бежевое платье с вышивкой бисером.

Мег Райан / Фото: Associated Press

Напомним, что с момента выхода фильма "Когда Гарри встретил Салли" прошло уже 35 лет и 22 января, актеры сыгравшие главные роли - 76-летний Билли Кристал и 63-летняя Мег Райан - опубликовали совместное фото на своих страницах в Instagram. Оно была данью уважения фильму.

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