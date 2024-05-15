Вот это сюрприз: Риз Уизерспун анонсировала возвращение "Блондинки в законе"

Это был один из культовых фильмов нулевых, который сделал из Риз Уизерспун звезду.

Актриса Риз Уизерспун появилась на презентации Amazon в Нью-Йорке в гламурном ярко-розовом наряде. Ее лук включал твидовый жакет на пуговицах и мини-юбку. Также звезда надела слингбэки на каблуках, сделала укладку с объемными локонами и макияж. На руках актриса держала маленького пса с розовой амуницией.

Риз Уизерспун / Фото: Getty Images

Этот образ является отсылкой к ее киношному персонажу - милой красотке по имени Эль Вудс из фильма 2001 года "Блондинка в законе". Дело в том, что звезда анонсировала, что сейчас в производстве находится сериал, который станет спин-оффом этой истории.

Новый сериал, который выйдет на Amazon Prime Video, расскажет о жизни юриста до поступления в Гарвардский университет, сосредоточив внимание на ее жизни как обычной старшеклассницы 90-х. Анонс сериала и возвращения Эль Вудс актриса сделала в Instagram.

Производством будет заниматься Amazon и студия Риз Hello Sunshine. Премьера намечена на 2025 год.

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